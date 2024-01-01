Сергей Собянин: За лето парки Москвы приняли 73,5 млн гостей

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги культурного досуга этого лета.

Парки приняли около 73,5 миллиона гостей, инфраструктура и афиша мероприятий позволили посещать их в любую погоду. Также пользовались спросом зоны для пикника – ими воспользовались за сезон около 30 тысяч раз.

По вечерам горожане и гости столицы собирались в кинотеатрах под открытым небом. За три месяца их посетили 65 тысяч человек, написал мэр в своем блоге.

В этом году в столичных парках заработал новый проект - "Нянярядом". Благодаря ему можно нанять няню на небольшой срок, если родителям нужно немного времени на себя.

В 19 парках проводили бесплатную йогу, всего состоялось более 840 тренировок, которые посетили более 8300 человек.

В рамках проекта "Лето в Москве" в парках прошло свыше 200 фестивалей - Moscow Jazz Festival-2024, фестиваль искусств "Горький +", "Московский Летний музыкальный фестиваль "Зарядье", "Театральный бульвар" и другие. Суммарно московские парковые фестивали посетило более 950 тысяч человек.

Московский зоопарк за летний сезон посетили больше двух миллионов гостей, отметил Собянин.