Ожесточенная канонада западнее Угледара не смолкает. После освобождения города российские военные начали ликвидацию оставшихся укрепрайонов за окраинами. Стало известно – после массированной артподготовки наши штурмовики взяли под контроль поселок Золотая Нива. Это уже в 20 километрах от Угледара. То есть весь протяженный участок фронта бойцы группировки "Восток" буквально раздробили и смели всего за несколько дней.

В городе у ВСУ тоже серьезный провал в обороне. Наши бойцы захватили территорию бывшего агрегатного завода. Российский триколор - над волчанской промзоной, главным "опорником" националистов. Это не просто потеря укрепрайона. Для самых мотивированных бандеровцев это еще и репутационный удар. Потому что элитные части ВСУ - "Стугна", "Юнгер" и "Парагон", которые удерживали "промку" - просто сбежали, бросив позиции.

Экстренные донесения в генштаб в Киеве одно за другим приходят из Запорожской области. Русские внезапно пошли в атаку на Каменское. Это крупный поселок на берегу Днепра. К утру вторника стало ясно - боевики из Каменского выбиты. А попытка пойти в контрнаступление закончилась потерей целого отряда примерно из 50 человек.

В приграничье Курской области российская авиация наносит бомбовые и ракетные удары по ВСУ в районе Любимовки. Это идет ликвидация опорных пунктов с воздуха. На земле к передовой подтягиваются военные связисты. Бойцы разворачивают высокие мачты и оборудование. Налаживают спутниковую, мобильную, радиосвязь между командными пунктами и авангардом группировки "Север".

Сегодня оперативное управление войсками необходимо как никогда. Наши штурмовые группы уже выбили радикалов из центра Любимовки. А ее освобождение приведет к полному коллапсу в обороне ВСУ на курском направлении.