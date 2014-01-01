Уникальная выставка о быте иностранных колонистов открылась в Крыму

Вышивка, музыкальные инструменты, предметы интерьера и фотографии немцев, которые в начале 19 века переселялись в Таврическую губернию - новая выставка в Крымском этнографическом музее, где удалось собрать семейные реликвии иностранных колонистов.

Массово приглашать иностранцев в Россию начала еще Екатерина Великая. Но первые переселенцы не прижились. Это были в основном бедняки и отставные солдаты, которым не хватало опыта ведения сельского хозяйства. Постоянные немецкие колонии появились в Крыму 220 лет назад. Причем Александр I постановил принимать только семейных, состоятельных и опытных ремесленников и фермеров, которые могли решать житейские проблемы, как, например, в колонии Кроненталь.

"Приехали специалисты по зерновым и начали. Год урожая нет, два, три. Что делать? Они из Германии выписали специалистов-почвоведов, сделали химический анализ почвы и получили рекомендации, что там можно выращивать. Нашли - и до сих пор один из процветающих винзаводов там существует", - рассказывает Алексей Нусбаум, заместитель председателя крымско-немецкой культурной автономии.

Поселенцы получали земли, содержание до первого урожая, освобождались на 10 лет от налогов и навсегда - от воинской повинности. Но в Россию ехали не за льготами, а за безопасностью.

Село Кольчугино в 1810 году основали выходцы из Фальца, Бадена и Эльзаса. Это были немцы-лютеране, которые сразу же построили здесь кирху. Уже через несколько лет к ним приехали колонисты-католики, которые возвели рядом греко-католический храм. Фантастика, учитывая, что в Европе и те, и другие уже несколько сотен лет подвергались религиозным гонениям. Но в России им было гарантировано равноправие вне зависимости от национальности и конфессии.

Приезжали швейцарцы, французы, скандинавы. Вилли Мартинс, например, фриз – это небольшой народ, который проживает на границе Нидерландов и Германии. Его предки были протестанты-меннониты. Пацифисты, которых инквизиция вынудила мигрировать на Восток в Пруссию, а затем в Россию.

"Прапрадед переехал сюда в Крым, у него родилось здесь 10 детей. И вот один из этих детей – это мой прадед. И вот они - пять братьев, пять сестер - приехали сюда и начали заниматься сельским хозяйством. Они здесь занимались лошадьми. Отсюда лошадей брали и в царскую армию, и продавали в Европу", - говорит Вилли.

В августе 1941-го всех немцев депортировали в тыл – в Сибирь и Казахстан. Вилли Мартинс вернулся в Крым только 20 лет назад. Нашел земли предков в Раздольненском районе, привел их в порядок. Выращивает злаки, разводит коз и овец. И, как предки, занимается селекцией.

Европейцев и сейчас тянет в Россию. В первую очередь - выходцев из СССР. Эльвира Кельм в 90-е как репатриант уехала в Германию. Но после 2014 года, когда там началась антироссийская пропаганда, решила вернуться. Была и еще одна причина: "Гендерная политика многих не устраивает, и поэтому сейчас много людей с детками переезжают, чтобы здесь уже отправить их в русские школы. Страшно становится, потому что непонятно, как будет воспитываться наша молодежь в Германии".

Только в прошлом году в Крым переехали 220 семей из Германии. За два века мотивы не поменялись. Россия, в отличие от Европы, по-прежнему гарантирует защиту традиционных ценностей и равноправие.