Зрители ТВЦ собирают средства на лечение трехлетнего Льва Антоненко с пороком сердца

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение трехлетнего Льва Антоненко из Санкт-Петербурга. У мальчика - обширный порок сердца и тяжелое генетическое заболевание - синдром Ди Джорджи. Ребенку срочно необходима операция по замене кардиостимулятора, у которого заканчивается срок службы. Это единственный шанс спасти жизнь ребенка. Но стоит лечение полтора миллиона рублей. Семья не может самостоятельно собрать такую сумму.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Поверить в то, что трехлетний Лев смертельно болен, трудно. Мальчик постоянно чем-то занят, уже выучил все марки автомобилей. Видимо, весь в маму. Она старается быть сильной. Чтобы шаг за шагом побеждать страшный диагноз. У Льва - обширный порок сердца. Первую сложную операцию сделали на пятый день после рождения ребёнка. Мальчик родился с перерывом дуги аорты.

"Состояние было стабильно тяжелое. То есть его не пробуждали. Он не набирал, не терял вес. Был сильно отечный", - вспоминает мама.

Патология сердца - следствие опасного генетического заболевания - синдрома Ди Джорджи. Только спустя два месяца после рождения Александра смогла взять сына на руки. Кормить Льва приходилось через зонд. Домой выписались только в 3 месяца. А в полгода - вторая операция. Нужно было закрыть дефект межжелудочковой перегородки. Операция прошла успешно, но появилась другая проблема - сердце ребенка перестало сокращаться самостоятельно.

"Мы две недели лежали в реанимации с переносным кардиостимулятором. Из животика торчали электроды", - рассказывает мама.

Все до последнего надеялись - спадет отек, сердце будет биться самостоятельно. Но чуда не случилось. И Льву поставили кардиостимулятор, но он вот-вот перестанет работать. У прибора заканчивается срок службы.

"Появилась синюшность под глазами. Видно, что заряд уже на исходе у кардиостимулятора. Поэтому нужно менять очень срочно. Счет буквально на часы идет", - говорит Александра.

Мама находится в постоянном страхе за жизнь единственного сына, каждое утро просыпается в холодном поту. От Льва практически не отходит. Постоянно проверяет насыщение крови кислородом.

Операция по замене кардиостимулятора стоит очень дорого. Полтора миллиона рублей – сумма для молодой семьи неподъемная.

"Я очень сильно прошу помочь моему ребенку выздороветь и победить эту болезнь. Я надеюсь, что люди с открытой душой и сердцем нам очень помогут в этом деле", - добавила мама.

В ожидании операции - уже четвертой за маленькую жизнь ребенка – Лев находится в полной изоляции, чтобы не подхватить какую-нибудь инфекцию. Все прогулки теперь - только у окна.

Буквально через пару недель у Льва будет день рождения. И в наших с вами силах исполнить самое главное желание семьи – чтобы операция состоялась и этот улыбчивый голубоглазый мальчик смог дожить до своих 4 лет, продолжил радовать маму и папу. И чтобы все было хорошо.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Льва Антоненко, программа 2119