В столице наградили победителей конкурса "Московское качество". Торжественные мероприятия приурочены ко Дню промышленности.

Во вторник сертификаты вручат лидерам хлебопекарной индустрии, а накануне были отмечены лучшие производители мороженного. Для представителей московской промышленности организовали праздничный концерт. Также у гостей была возможность обсудить и основные направления развития отраслей.

"Мэр Москвы не так давно утвердил стратегию развития московской промышленности, которая подразумевает небывалый рост. К 2030 году мы должны построить еще 7 миллионов квадратных метров новых площадей для заводов, высокотехнологичных производств, взять на работу еще почти 100 тысяч человек", - рассказал заммэра Максим Ликсутов.