Пятеро альпинистов из России погибли при восхождении в Непале

Пятеро российских альпинистов, пропавших без вести 6 октября во время попытки совершить восхождение на гору Дхаулагири в Непале, найдены мертвыми.

Как рассказал директор компании Heli Everest Мингма Шерпа, экипаж задействованного в поисково-спасательной операции вертолета обнаружил тела альпинистов на высоте 7100 метров.

Спасатели предполагают, что россияне, пытавшиеся покорить Дхаулагири, сорвались с высоты 7600 метров, сообщает РИА Новости.

Непал традиционно привлекает любителей альпинизма со всего мира, большую часть территории страны занимают Гималаи. Именно здесь расположена самая высокая горная вершина в мире — Эверест (также известна как Джомолунгма или Сагарматха). В хребет Махалангур-Гимал, наряду с Эверестом, входят также горы Канченджанга и Лхоцзе.

В условиях санкций Непал остается одной из стран, по-прежнему открытых для россиян. Предлагаемые в России туристические пакеты в Непал базируются на рейсах иностранных авиакомпаний и, соответственно, не несут санкционных рисков.