Мишустина попросили выплатить россиянам 13-ю пенсию

В России предлагают выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости. С такой инициативой обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину руководитель думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

Как пишут "Известия", Миронов указал на то, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в 2024 году должны были вырасти на 11,4%, а реальное увеличение составило 32,4%.

Вместе с тем коэффициент утраченного заработка снизился с 30,5% до 23,5%, то есть средняя пенсия в четыре раза уступает средней зарплате, а многие российские пенсионеры находятся за чертой бедности.

Автор инициативы подчеркнул, что "выплата 13-й пенсии будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития нашей страны".

Согласно проекту трехлетнего бюджета Социального фонда, средняя пенсия по старости в России увеличится в 2025 году до 24,1 тысячи рублей. При этом прогнозируемый в 2025 году рост несколько превышает запланированную индексацию страховых пенсий.

Министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам предусмотрено в проекте федерального бюджета не только на 2025 год, но и на последующие два года.