Муцениеце готова отдать второго ребенка Прилучному ради спасения связи детей

После того, как Агата Муцениеце сумела отсудить у бывшего мужа Павла Прилучного повышенные алименты на сына Тимофея и дочь Мию, экс-супруг подал встречный иск об определении места жительства наследников. На днях прошло заседание, на котором присутствовали бывшие супруги. Причем если после Прилучный еще пообщался с журналистами, то Муцениеце с расстроенным видом молча села в автомобиль и уехала.

Позднее Агата призналась, что все, что происходит, это "полный ад". Однако распространяться подробнее на эту тему не захотела.

Отметим, что в настоящее время Тимофей живет с отцом. Павел Прилучный еще в августе увез сына с собой в Геленджик на съемки. Предполагалось, что он вернет ребенка, когда начнется учебный год, однако этого так и не случилось. Мальчик учится дистанционно.

Сейчас в своем официальном телеграм-канале Муцениеце рассказала, что почти не общается с сыном. "Я уже, если честно, не понимаю, что с эти делать, он сам просит оставить его в покое, я, конечно, не думаю, что его маленькое сердечко самостоятельно живет в такой позиции, но время все покажет!" - сообщила Агата.

Актриса рассказала, что собирается в поездку, которую запланировала еще в феврале, а у детей каникулы. Окружение советует Муцениеце не отдавать и второго ребенка Прилучному, потому что "есть риски", однако артистка отказывается верить в худшее и не хочет воевать.

"Как думаете, пожалела ли я, что когда-то подала на законные алименты? Тысячу раз пожалела! Ни одна копейка не стоит того, как топчутся сейчас мои материнские чувства и как рушится связь между Тимофеем и Мией!" - воскликнула артистка.

В итоге Агата приняла решение отдать дочь бывшему мужу на остаток каникул, чтобы та увиделась с отцом и братом.