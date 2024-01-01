Придворные и семья Карла III начали готовиться к его смерти

В британской королевской семье начали готовиться к смерти Карла III и смене власти.

Король вряд ли продержится на троне так долго, как его родители, пишет издание The Daily Beast со ссылкой на источник. В феврале у 75-летнего Карла III нашли рак.

В случае смерти Карла, престол займет его старший сын — принц Уильям, и тогда у младшего Гарри не будет шансов на прощение после всех его разоблачительных интервью, уверен собеседник СМИ.

Придворные уже начали готовиться к смене власти – корона перейдет к принцу Уильяму, старшему сыну Карла III. Наследник британского престола уже начал готовиться к переезду в Букингемский дворец и нанял нового частного секретаря.

Об онкологическом заболевании Карла III стало известно зимой 2024 года. Монарх начал курс лечения, в том числе курс химиотерапии. Свои государственные обязанности он не оставил и продолжил работать с документами.