Глафира Тарханова показала долгожданную дочь

Глафира Тарханова считается одной из самых популярных и востребованных актрис. Причем она старается показаться перед зрителями в самых разных амплуа. Например, недавно Глафира сыграла главную роль во втором сезоне сериала Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие".

Самое интересное, что Тарханова не отрываясь от работы успешно перенесла беременность. О том, что ждет пятого ребенка, актриса молчала до тех пор, пока живот невозможно стало скрывать. Примечательно, что актриса не только снималась в кино, но и участвовала в самых разных фотосессиях.

Дочь Лукерья родилась в начале лета, буквально через несколько недель Глафира вернулась к работе. Актриса старается брать с собой долгожданную наследницу. Так, на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Тарханова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с дочкой.

"Командировки по работе могут быть и такими. Спасибо моей маме за помощь, за то что рядом в наших приключениях и путешествиях! Вместе весело. А также людям, которые встречаются на нашем пути", - написала Глафира.

Напомним, что у актрисы есть еще четверо сыновей Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Их отцом и мужем Тархановой является театральный актер Алексей Фаддеев. Интересно, что артисты не выставляют напоказ наследников.