Собянин: На заводе "СВАРЗ" для Москвы сделали уже 5 тыс. остановочных павильонов

Современные остановки общественного транспорта в Москве приходят на смену устаревшим. Об этом во вторник, 8 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Остановки сделаны из нержавеющей стали и алюминия повышенной прочности. Стенки павильонов из прозрачного триплекса не разбиваются на осколки в случае повреждений. Предусмотрены системы освещения и видеонаблюдения.

При этом на остановочных пунктах размещают плакаты с расписанием маршрутов и QR-кодами. Они дают возможность отслеживать время прибытия транспорта.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что наряду с обновлением подвижного состава и внедрением современных цифровых сервисов в Москве предпринимают и другие меры, чтобы сделать поездки на городском транспорте быстрее и удобнее.

В августе сообщалось, что в столичном метрополитене на станции "Тушинская" горожане могут протестировать сиденья для новых поездов. На специальном стенде, который имитирует вагон, были представлены сразу несколько вариантов: они различаются по размерам, расстоянию и не только.