Франция передаст Украине истребители Mirage 2000-5 в январе–марте 2025 года. Об этом во вторник, 8 октября, рассказал французский министр обороны Себастьян Лекорню.

Как пообещал политик, боевые самолеты для киевского режима оснастят новым вооружением типа "воздух—земля" и средствами радиоэлектронной борьбы. Наряду с этим Лекорню напомнил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов и механиков, пишет "Коммерсантъ".

Между тем отставной генерал-майор армии США Гордон Дэвис признал, что американские истребители F-16, переданные Украине западными донорами, уступают российским боевым самолетам. В частности, у F-16 имеются проблемы с дальностью действия и с защищенностью.

Издание The Wall Street Journal писало, что Вооруженные силы Украины лишились своих лучших пилотов еще до того, как получили от западных доноров истребители F-16 американского производства. За гибелью украинского аса Алексея Меся последовала смена командующего ВВС Украины.