Евросоюз должен обеспечить такое положение Украины, которое позволило бы этой стране "обсуждать мир на выгодных условиях". Такое заявление сделал во вторник, 8 октября, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

По словам политика, на заседании Евросовета 17 и 18 октября продолжится обсуждение развития событий вокруг Украины. В частности, "мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до 35 миллиардов евро в качестве взноса в общий кредит G7".

Еще одним направлением работы Брюсселя Шефчович, которого цитирует РИА Новости, назвал помощь в подготовке Украины к зиме: "Вместе с нашими партнерами мы занимаемся ремонтом, подключением, стабилизацией поставок энергии на Украине".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что его "план победы" будет усовершенствован, а представят его широкой публике не раньше, чем завершится эта работа.

Между тем The Financial Times утверждает, что руководство киевского режима устроило закрытые переговоры по территориальному вопросу — на Украине заговорили о возможной уступке России части территории, которую там продолжают считать своей, взамен на членство в НАТО.