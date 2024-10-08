С начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли около 70 мирных россиян.

Число пострадавших достигло 300 человек, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Реальное число погибших и пострадавших, скорее всего, еще больше.

"Но это, мне кажется, вершина айсберга, потому что значительная часть людей - это люди, пострадавшие на той территории, которую сегодня контролируют боевики ВСУ", – отметил дипломат (цитата по РИА Новости).

Подразделения ВСУ утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата территории. Продвижение противника вглубь страны было остановлено. Операция по уничтожению формирований ВСУ на курском направлении продолжается.