Власти Польши не собираются возвращать всеобщую воинскую повинность. Такое заявление сделал во вторник, 8 октября, заместитель польского министра обороны Цезарий Томчик.

Томчик в эфире Radio Zet опроверг недавние заявления главы Генштаба ВС Польши Веслава Кукулы о том, что нынешнему поколению поляков придется участвовать в военных действиях, а потому пора возвращать всеобщую воинскую обязанность.

Томчик заверил, что подобных планов у Варшавы в настоящее время нет, несмотря на утверждения главы Генштаба.

Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что в Германии следовало бы провести консультативный референдум по вопросу возвращения воинской повинности. Политику не понравилось, что "федеральному министру обороны запретили высказываться о вопросах обязательной военной службы".

В России тем временем обязали служить в армии тех, кто получил российский паспорт — они тоже должны исполнять обязанности по защите своего нового Отечества. В случае уклонения от постановки на воинский учет таких людей будут лишать обретенного гражданства России.