Названа причина смерти актера Андрея Неретина

В последнее время у 48-летнего актера Андрея Неретина были проблемы со здоровьем: он еле передвигался после операции на суставе. Максимум, что он мог, это дойти до магазина с палочкой. Неретину помогал продюсер: привозил продукты и помогал по хозяйству.

Несмотря на серьезную травму, Неретин надеялся снова сниматься в скетчах про депутата Наливкина после выздоровления. Однако в ночь на 6 октября артиста не стало. Изначально медики говорили, что причина смерти — оторвавшийся тромб, но она не подтвердилась.

Сейчас стало известно, что причина смерти артиста — обострение старых заболеваний и остановка сердца, сообщает телеграм-канал Mash. По некоторым данным, больше года он не пил алкоголь, но за несколько дней до смерти сорвался. Адвокат Галина Антонец рассказала, что Неретина похоронят в Уссурийске.