Наталья Сергунина: Москва получила международную технологическую премию

Наталья Сергунина сообщила, что проект Мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" стал лауреатом международной премии в сфере современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards. Столице России удалось обойти в конкурсе более 50 конкурентов. Жюри высоко оценило эффективность взаимодействия города и бизнеса, отметила Сергунина.

Напомним, что хакатон (форум-соревнование) "Лидеры цифровой трансформации" — масштабное соревнование разработчиков по созданию ИТ-продуктов для государственных структур и бизнеса. Авторы лучших решений получают денежные премии, а также возможность протестировать свои проекты в реальных условиях, внедрить и масштабировать их.

Например, благодаря одной из команд в российском туристическом сервисе Russpass появятся персональные рекомендации. С их помощью пользователи смогут сформировать план путешествия на основе личных предпочтений.

Отметим, что столичные власти отводят особое внимание развитию цифровых технологий и онлайн-сервисов. Следуя идее национального проекта "Цифровая экономика", в Москве успешно внедряют новейшие разработки в самых разных сферах жизни. Так, в мае прошлого года открыли бесплатную облачную платформу для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub - экосистему инструментов для организации и автоматизации процессов безопасной разработки и развития программного обеспечения.