В Кремле рассказали, поздравили ли Путина недружественные страны

Представители недружественных России государств не стали поздравлять российского лидера Владимира Путина с 72-летием. Об этом во вторник, 8 октября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, политики из каких стран прислали Путину поздравления с днем рождения, а также были ли среди них послания из недружественных России стран.

На этот вопрос Песков ответил отрицательно, подтвердив, что таких поздравлений не было, сообщает РИА Новости.

Ранее Песков объяснял, что никаких торжеств в день рождения президента не будет, поскольку Владимир Путин не считает свои персональные праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его деятельности в качестве главы государства.

Тем не менее, политики из целого ряда государств тепло поздравили российского президента с днем рождения. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Владимира Путина своим дорогим другом и заверил в намерении продолжить укреплять сотрудничество.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Владимир Путин делает все для укрепления России, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни россиян.