Раскрыты обстоятельства гибели российских альпинистов в Непале

Трагическая случайность привела к гибели российских альпинистов в Непале — они сорвались с высоты 7100 метров. Об этом во вторник, 8 октября, рассказали в Федерации альпинизма Ленинградской области.

Как подчеркнули в федерации, погибшие были опытными спортсменами, у каждого в активе имелось более 200 восхождений. Однако покорить гору Дхаулагири в Непале, седьмой по высоте восьмитысячник в мире, они не смогли.

Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой пропали без вести 6 октября. 8 октября представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова подтвердила, сто непальские спасатели обнаружили тела погибших россиян на высоте 7100 метров. Предположительно, они, сорвавшись с высоты, пролетели вниз порядка тысячи метров.

Пиунова также рассказали, что изначально восхождение совершали шестеро россиян, однако один из них, Валерий Шамало, почувствовал себя плохо и спустился в лагерь, расположенный ниже, откуда его эвакуировали в непальскую столицу Катманду.

Посольство России в Непале подтвердило, что в курсе трагедии — уже прорабатывается вопрос о технической возможности спуска тел с горы для их последующего опознания и репатриации, сообщает РБК.

Как рассказал вице-президент федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев РИА Новости, альпинисты, чьи товарищи погибли при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, открыли сбор средств, чтобы вывезти тела. Сделать это необходимо оперативно, в противном случае "их засыпет лавинами". Однако "вертолетная компания запросила гигантскую сумму".