Алиев прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль, где запланированы его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как ожидается, стороны обсудят вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.

После встречи Путина и Алиева в Большом Кремлевском дворце начнется заседание Совета глав государств – участников СНГ, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее Путин в ходе своей поездки в Баку заверил в готовности помочь Армении и Азербайджану с мирным договором, продвижении процесса делимитации и демаркации границы, а также в разблокировании транспортно-логистических связей.