Вооруженные силы (ВС) России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Бойцы группировки "Восток" взяли село Золотая Нива, а бойцы подразделения "Южной" группировки - село Зоряное Первое, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, накануне ВС России нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре ВСУ.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - заявили в военном ведомстве.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наша армия освободила населенный пункт Гродовка в ДНР. ВС России уверенно продвигаются на покровском направлении.