"Я думаю: какая же сволочь": Снигирь высказалась о работе с Богомоловым

Константина Богомолова называют одним из самых неоднозначных и даже скандальных современных режиссеров. О работе с ним рассказала актриса Юлия Снигирь. Причем она не раз сотрудничала с Богомоловым. Так, Снигирь играла в его театральной постановке "Король Лир". Ради этой работы ей пришлось на несколько месяцев переехать жить в Санкт-Петербург и терпеть характер Константина Богомолова, который словно специально выводил ее из себя и проверял на стрессоустойчивость.

"В „Короле Лире“ я читала безумно сложное стихотворение, там в каждой строчке что-то меняется. Мне было очень страшно. Помню репетицию, я читаю это стихотворение, передо мной сидит Костя и отворачивается. И вот так все время. Это был жуткий стресс. Я думаю: какая же сволочь. Как так можно? Почему он всем своим видом показывает, что это плохо!" - рассказала Снигирь в "Актерской студии Вадима Верника".

Кроме того, актриса участвовала в съемке фильмов Константина Богомолова "Хороший человек" и "Кеша должен умереть". И там режиссер тоже показал характер и особую требовательность. Юлия Снигирь призналась, что они в какой-то момент даже немного поссорились.

"В какой-то момент он разозлился и сказал: „Если бы это был театр, я бы сейчас…“ А я говорю: „Поэтому я не работаю с тобой в театре, я работаю с тобой только в кино“. Он, конечно, больше тиран в театре", - констатировала актриса.

Отметим, что Юлия Снигирь считается одной из самых закрытых актрис. Она почти не посещает светских мероприятий и не дает интервью. Делает она исключение, только если того требует работа. Например, ради промо фильма "Мастер и Маргарита", где Юлия Снигирь сыграла главную женскую роль, ей пришлось пообщаться с журналистами, выйти в свет и принять участие в фотосессиях.