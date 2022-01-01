Следователя-рекордсмена по взяткам приговорили к 16 годам колонии

Суд в Подмосковье приговорил 35-летнего бывшего начальника Тверского следственного отдела ГСУ СКР по Москве Марата Тамбиева к 16 годам колонии.

Также экс-следователю предстоит выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Тамбиев обвиняется в получении взяток на рекордную сумму в 7,3 миллиарда рублей, в том числе биткоинами. Свою вину он не признал.

Его подчиненную 27-летнюю Кристину Ляховенко приговорили к 9 годам колонии, сообщает "Московский Комсомолец".

Дело о рекордной взятке следователей поступило в суд 10 июня. Как стало известно правоохранительным органам, в 2022 году Тамбиев вел расследование дела хакерской группировки Infraud Organization, регулярно вымогая у обвиняемых взятки. Его подчиненная Ляховенко вместо того, чтобы приобщить к делу флешки с криптовалютой как вещдоки, указала, что они пусты. Она написала расписки о том, что их якобы вернули хозяевам. В итоге хакеры пожаловались на Тамбиева в ФСБ. Также против следователей дал показания их адвокат Роман Мейер, он написал явку с повинной.