Совет ЕС во вторник, 8 октября, учредил новые рамки ограничительных мер в отношении России, объяснив свое решение тем, что это "ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом".

Как заявили в Брюсселе, "эти новые рамки позволят ЕС преследовать лиц и организации, участвующие в действиях и политике правительства России, которые подрывают основополагающие ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также ценности международных организаций и третьих стран", сообщает РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель похвастался тем, что за время его нахождения на этом посту "Евросоюз утвердил 14 пакетов санкций, чтобы наказать Россию за боевые действия на Украине". По мнению политика, это "важные шаги" для становления "геополитического игрока, а не только коммерческого".

Однако о бесполезности антироссийских рестрикций и их опасности для своих же авторов говорят не только в России, но и на Западе. Американский аналитик Марк Эпископос подтвердил, что "провал санкционного режима стал настолько очевиден, что его становится все труднее игнорировать", рестрикции изначально были ошибочным инструментом.