Кремль: Дискуссии о мигрантах не влияют на отношения Путина и Рахмона

Обсуждение темы мигрантов не оказывает негативного воздействия на отношения президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона. Об этом во вторник, 8 октября, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Как подчеркнул представитель Кремля, несмотря на дискуссии о мигрантах, "отношения у лидеров дружеские, теплые". Ушаков отметил, что Путин и Рахмон "друг друга знают, общаются и хотят общаться", сообщает РИА Новости.

В России тем временем продолжают предпринимать строгие меры в отношении нарушителей миграционного законодательства. В частности, полицейские в ходе рейда на территории стройки в Подмосковье проверили почти 100 мигрантов, 40 из них выдворят из России.

Также сообщалось, что Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России задержали организаторов преступной группы, которая помогала получать российское гражданство уроженцам Центральной Азии. Для этого им оформляли фальшивые украинские паспорта и фиктивные справки о регистрации на территории ДНР.