Родившая Арзамасова изменилась до неузнаваемости

Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз в начале августа, а вскоре снова вышла на работу и начала вести активный образ жизни. Она уже несколько раз выходила в свет, демонстрируя великолепную фигуру, а также не могла пропустить несколько благотворительных мероприятий.

Не забывает актриса регулярно обновлять и свои странички в популярных социальных сетях. Так, в официальном телеграм-канале Лиза Арзамасова опубликовала ряд снимков, на которых ее, судя по комментариям в Сети, не узнали. Дело в том, что артистка искусно перевоплотилась в знаменитую поэтессу Марину Цветаеву.

"Мои любимые строчки из Цветаевой: "Христос и Бог! Я жажду чуда"… и "Ах, Вы похожи на улыбку Вашу"! Так это пронзительно, даже вырванное из контекста, но контекстом укутанное и подаренное тебе на всю жизнь от женщины, поэта, давно уже покинувшей эту землю, но все еще ощутимой благодаря смыслам… Спасибо за возможность прикоснуться", - написала актриса.

Напомним, что сегодня, 8 октября, годовщина со дня рождения прославленной поэтессы.