Собянин: Завершены основные работы по обновлению корпуса № 2 Боткинской больницы

Основные работы по обновлению второго корпуса Боткинской больницы завершены в Москве. Еще два в ремонте. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях. Также будет благоустроена и территория больницы. В частности, появятся фонтаны, зоны отдыха, а центральный парк станет уютнее.

У фасада восьмого терапевтического корпуса теперь исторический цвет, и окна восстановлены по изначальным эскизам. Вовсю идёт замена и прокладка новых инженерных систем - электроснабжение, отопление, вентиляция и система кондиционирования, которой во время возведения здания, конечно, предусмотрено не было. Восьмой корпус Боткинской больницы - здание историческое, объект культурного наследия. Построено было еще в 1911 году. И давно уже требовало реставрации. На сегодняшний день выполнен большой комплекс работ.

"Ремонт фасада и замена кровельного покрытия с элементами дерева, стропильной системы обрешётки, также выполнен колоссальный объем работ по усилению конструкций - фундамента и перекрытий", - отметил Ильдар Билялетдинов, инженер службы технического надзора.

"Здесь у нас больница согласовала, цветовые решения, расположение мебели, также у нас имеются для комфортного пребывания посетителей и пациентов - места санузлов, мини-кухня", - рассказал Ильдар Билялетдинов.

Срок сдачи этого объекта - первый квартал будущего года. А в научно-академическом Десятом корпусе все ремонтные работы уже практически завершены. Это здание еще старше - 1909-го года постройки. Усилили фундамент. Заменили полностью кровлю, внутренние перекрытия, лестничные марши, все инженерные коммуникации, лифты. В подвалах восстановили исторические своды, по всему корпусу отреставрировали сохранившуюся метлахскую плитку.

А вот мемориальная табличка, напоминающая о том, что в одной из палат после операции лежал Ленин. Не исключено, тут будет музей.

"Изначально здание было хирургическим корпусом, а после капитального ремонта назначение здания поменялось, это будет академический корпус, здесь будут располагаться двадцать четыре кафедры, профессора, ассистентские, лаборантские, а также конференц-залы", - отметил Александр Зорин, начальник отдела технического надзора Департамента капитального ремонта.

Залы-трансформеры - в них такие звукоизолирующие перегородки, позволяющие создавать более камерные пространства для совещаний, лекций и конференций. Мультимедийные экраны позволят в прямом эфире следить за проведением операций и проводить обучение аспирантов и студентов. За ходом реставрации и модернизации исторических корпусов Боткинской больницы мэр столицы Сергей Собянин следит лично.

"Полностью всё доделать должны в первом квартале будущего года. Кроме того, специалисты обустраивают теплые переходы между историческим и соседними двумя корпусами. Также будет благоустроена территория больницы. Центральный парк станет комфортнее, преобразится и парадный двор. Например, сделают два фонтана вместо старого, который не работает. Зоны отдыха создадут у новых контрольно-пропускных пунктов", - сообщил Собянин.

Работы по благоустройству уже выполнены на шестьдесят процентов. Они только подчеркнут красоту архитектурного ансамбля больницы.