Столичные полицейские задержали лженаркологов

На юго-востоке Москвы полицейские ликвидировали псевдонаркологическую клинику. На Смирновской улице аферисты открыли стационар и реабилитационный центр.

Для привлечения клиентов они размещали в интернете объявления о лечении алко- и наркозависимых. Понять, что дело ведут мошенники, было сложно: у них была медицинская лицензия, оборудование и даже автомобили скорой помощи. Вот только никакую квалифицированную помощь пациентам они не оказывали.

"По имеющимся данным, злоумышленники действовали от имени общества с ограниченной ответственностью, которое имело лицензию на оказание частной скорой помощи на дому. После госпитализации в лжемедицинское учреждение родственникам сообщали, что их близкие находятся в крайне тяжелом состоянии и необходимо срочно начать дорогостоящее лечение. Поверив аферистам, граждане переводили денежные средства на их банковские счета", - рассказала представитель МВД Ирина Волк.

Известно как минимум о восьми пострадавших. По подозрению в мошенничестве задержаны шесть человек. В ходе обысков по адресам их проживания, а также в офисах и псевдостационаре изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника. Возбуждено восемь уголовных дел, все они объединены в одно производство.