В Пушкинском открылась выставка натюрмортов фламандских мастеров 17 века

Бесспорно - в изображении гастрономического разнообразия фламандские художники еще в 17 веке достигли совершенства. Чтобы разглядеть мельчайшие детали, будь то блики на винограде или капля росы на лепестке розы, перед картиной хочется стоять часами. Потому что "вкусно" написано. Пушкинский приглашает гурманов от искусства.

75 картин и пять рисунков из фондов Пушкинского, "Эрмитажа", региональных музеев - все как одна гимн чревоугодию. Имя Франса Снейдерса вынесено в заглавие. Один из главных в жанре, звезда Антверпена, прославленный мастер натюрморта. Хотя во времена его расцвета и слова-то такого не было.

"Натюрморт, "мертвая натура", - это термин французских энциклопедистов, который появился в середине 18 века, то есть 100 лет спустя после создания этих картин. А когда они писались, назывались просто "горшок с цветами", "закуска", "банкет", - объяснил Вадим Садков, куратор выставки, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Цветы благоухают, рыба бьет хвостом, проворные коты вот-вот стащат трофей. Изобильные прилавки ломятся от яств. А еще - дичь стреляная или попавшая в силки, лангусты. На огромных полотнах - ни одной случайной детали. Это для человека 21 века овощи, фрукты – обычные овощи и фрукты. Для живущих 400 лет назад каждое полотно полно смыслов и подтекста.

"Изобилие морских даров. Но в тот же момент - это аллегория водной стихии. Корзинка, где вы видите розги и сладости, это тема воспитания - кнута и пряника", - отметила Анна Сулимова, заведующая отделом искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Лобстеры отсылают к земным богатствам, искушающим душу. Лимоны - про обманчивость земных наслаждений: красивые снаружи, кислые на вкус. Хрупкость стекла напоминает о быстротечности жизни. Как и цветы. Один из символов аллегории Venitas - "суета сует" или "ученый натюрморт".

Выставка структурирована по микротемам и авторам. Одна из задач - показать синтез Франса Снейдерса, ученика Брейгеля-младшего, с другими фламандцами, оказавшими влияние на развитие натюрморта Франции, Германии, Британии. А еще - рассказать о цеховом подходе с четким разделением труда, естественным в то время.

"Все знают Рубенса, но никто не знает, что Рубенс сам целиком большинство своих картин не писал. За цветы у него отвечал Брейгель-младший, животных ему писал Снейдерс", - рассказала Елизавета Лихачева, директор ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Эпоху барокко неспроста называют "золотым периодом Фландрии". Картины фламандцев - полнозвучные, торжественные и очень жизнеутверждающие. Вглядеться в буйство красок, изобилие - чем не способ в борьбе с осенним сплином.