На "Городской ферме" ВДНХ поселились новые альпака

Альпака всегда рады гостям и охотно позируют перед камерами. Гонорар принимают в виде любимых угощений. Помимо овощей, в их рационе - свежее сено, злаки и витаминные добавки. На "Городскую ферму" ВДНХ альпака приехали 1 октября и уже привыкли к новому дому. Они будут жить здесь до следующего лета под наблюдением зоологов и ветеринаров.

"Здесь им будет комфортно, они будут находиться в специально оборудованных вольерах, их 10 альпака пород сури и уакайя, среди них пять представителей мужского пола и пять самок. Кстати, на ВДНХ в 2023 году родилась самая молодая альпака Черничка. Она здесь всегда живет", - рассказала Гахара Шаруева, директор департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ.

Трое самцов в самом расцвете сил - Никки, Пако и Атемис. Представители породы сури, они - обладатели длинных и густых локонов, правда, пока еще не отрастили шевелюры после летней стрижки. Шерсть сури особенно ценится: в старину одежду из нее носили исключительно королевские особы.

За альпака очень интересно наблюдать - они общаются друг с другом, ссорятся и мирятся, у каждого свой характер, и к каждому нужен свой подход.

"Если им что-то не нравится, плохое настроение, мы нарушили их территорию сильно, не угостили, они могут плюнуть", - предупредила Ирина Фролова, директор по развитию "Городской фермы" ВДНХ.

Между животными завязываются и романтические отношения - иногда прямо на глазах посетителей. И к следующему лету на "Городской ферме" ждут пополнения.

Зимой в специально оборудованных вольерах установят обогреватели, чтобы поддерживать комфортную для животных температуру не ниже 10 градусов тепла. Холодными зимними ночами альпака будут накрывать попонами. Но прогулки - по расписанию в любое время года.

Альпаки приспосабливаются к любым климатическим условиям, и некоторые из них любят прогулки под дождем. К тому же их шерсть обладает уникальными свойствами - ее внутренний слой не намокает. К зиме она отрастет, и в московские морозы альпака будут уже носить теплые шубки. Любопытные, дружелюбные, умные - эти животные очень любят общаться и ждут на "Городской ферме" взрослых и детей.