Жительница Подмосковья потребовала от ветеринаров чипировать дочь-квадробера

В одну из ветеринарных клиник подмосковного города Серпухов явилась необычная посетительница. Женщина привела свою 12-летнюю дочь с просьбой сделать ей прививку от бешенства и поставить чип — как домашнему животному. Требование дама мотивировала тем, что ее ребенок — квадробер.

Квадробинг — это вид физической активности, при которой люди подражают движениям определенных животных, а для пущего сходства с ними надевают специальные костюмы и аксессуары.

Как сообщает Regions, сотрудники ветклиники сперва решили, что посетительница шутит и пытается наглядно продемонстрировать дочери, что ветеринары не оказывают подобных услуг людям. Однако после отказа в прививке и чипировании женщина закатила скандал, девочка в это время бродила по помещению на четвереньках и громко мяукала.

Выдворить странных посетителей из ветеринарной клиники удалось только при помощи угрозы обратиться в полицию.

Интерес к квадробингу подогревают и любители быстрой наживы: на маркетплейсах появились товары для последователей этого движения. Например, можно приобрести специальный корм для квадроберов или домики для детей, увлекшихся квадробингом.

Законотворцы также заинтересовались этой тенденцией. В Совете Федерации прозвучало предложение запретить квадробинг, а в Госдуме просят наказывать родителей, которые поощряют в этом своих детей в пику традиционным семейным ценностям.