Никол Пашинян устроил велопрогулку по Москве (видео)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки.

Видео с впечатлениями он опубликовал в своем Telegram-канале. Главу армянского кабмина не смутила пасмурная и дождливая погода.

"Очень красивая велодорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде", - восхитился Пашинян.

После велопрогулки премьер направился на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Никол Пашинин прибыл в Москву с рабочим визитом на заседание Совета глав государств – участников СНГ, которое состоится 8 октября в Большом Кремлевском дворце.

Ранее в Москву прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, где у него также запланированы переговоры с Путиным.