Звезда популярного шоу Сабина Пантус рассказала о борьбе с раком

Недавно профайлер, клинический психолог, эксперт шоу "На самом деле" Сабина Пантус узнала о том, что у нее онкология. Вначале она не могла поверить в свой диагноз, однако вскоре взяла себя в руки и начала лечение. Из-за химиотерапии у нее стали выпадать волосы, и Сабина постриглась налысо. Теперь Пантус выгуливает шапочки самых разных расцветок и фасонов.

О борьбе со смертельно опасной болезнью телеведущая делится с многочисленными подписчиками на своих страничках в социальных сетях. Так, в официальном телеграм-канале Сабина без ложного оптимизма рассказала о неважном самочувствии после очередного курса лечения. Она пожаловалась на слабость, обмороки, боль в теле, тремор, раздражительность, одышку, слезливость и еще целый букет неприятных побочных эффектов.

"Сердце колотится, как ненормальные, почки особо не работают", - сообщила Пантус.

Из-за своего состояния она даже не смогла съездить в больницу и сдать анализы, однако понимает, что это нужно просто перетерпеть, потом станет лучше. Сабина не намерена сдаваться и делает все, чтобы победить онкологию. В этом ей помогают не только поклонники, но и мать и дети.