Позиция Кремля не отбила у Шольца желание пообщаться с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему не исключает проведения разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во вторник. 8 октября, рассказал информированный источник в кабмине Германии.

Как подчеркнул собеседник Reuters, настрой Шольца не изменился, несмотря на то, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что отношения Москвы с Берлином сведены фактически к нулевому состоянию и нет общих тем для разговора.

Ранее глава МИД Франции Анн-Клер Лежандр назвала причину частых звонков президента Франции Эмманюэля Макрона Путину в самом начале спецоперации. Выяснилось, что французский президент связывался с российским лидером по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского.

При этом западные СМИ отмечали, что Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон поразились тому, что Владимир Путин во время телефонных разговоров 4 марта 2022 года не продемонстрировал ожидаемой Западом реакции на санкции.