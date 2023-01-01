Россиян призвали не бояться дефицита красной икры

Красной икры в России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом во вторник. 8 октября, рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

Как заверил эксперт, красной икры россиянам хватит до нового промыслового сезона: с учетом больших объемов вылова горбуши и производства икры в 2023 году на рынке еще остались значительные переходящие запасы замороженной икры.

Специалисты не усматривают предпосылок для резкого роста цен, в том числе перед новогодними праздниками, а повышение цен, связанное с особенностями нерыбного сезона и объективным ростом себестоимости, уже произошло, цитирует Панина ТАСС.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что Россия продолжит вылов рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии стран Балтии. Они утверждают, будто российские рыбаки продолжают ловлю трески, сельди и кильки в Балтийском море во время действия сезонных запретов.

Между тем британцы остались без одного из любимых блюд традиционной английской кухни — фиш энд чипс (жареная рыба и картофель). Местные журналисты отмечали, что российские власти объявили Великобритании "рыбную войну", а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пусть теперь жители туманного Альбиона "худеют" и "умнеют".