Путин оценил экономические отношения с Азербайджаном и Арменией. Основные тезисы

В Москве во вторник открывается заседание Совета лидеров стран СНГ. Перед началом встречи Владимир Путин, который является председателем саммита, провел в Кремле переговоры с президентом Азербайджана.
Российский лидер обсудил с Ильхамом Алиевым вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе договоренностей 2020 года. А также состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между нашими государствами.
Путин: Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно, мы отмечали это еще во время визита в Азербайджан. 4,3 миллиарда долларов торговый оборот, 4 с лишним миллиарда – наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику, много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Они все перспективные, они все реальные, живые проекты – и двусторонние, и многосторонние.
Алиев: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, за возможность повидаться сегодня, спасибо также за вчерашний обед. Кстати, еще раз, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить вас с прошедшим днем рождения. После вашего государственного визита динамика наших двусторонних отношений достаточно заметная.
Двустороннюю встречу на полях саммита СНГ Владимир Путин провел и с премьер-министром Армении. Лидеры также обсудили тему нормализации ситуации в Закавказье. И высоко оценили уровень политического диалога между Москвой и Ереваном. Касаясь экономической повестки, Владимир Путин отметил значительный рост товарооборота между нашими странами, который по итогам этого года может оказаться рекордным
Путин: Товарооборот достиг в прошлом году 7,4 миллиарда долларов. А в первом полугодии этого года - вырос в два с половиной раза. Превысив 8,3 миллиарда долларов. Если в таком темпе будет двигаться, то торговый оборот этого года может составить 14 и 16 миллиардов долларов. Россия - ведущий иностранный инвестор в экономику Армении. Около 4 миллиардов долларов - накопленные инвестиции. И то, что происходит в рамках межправительственной комиссии и в рамках делового совета, дают соответствующий, хороший результат.
Пашинян: В течение последних месяцев у нас состоялся довольно-таки активный политический диалог. В начале октября в Ереване состоялось заседание межправительственного совета ЕАЭС, и на полях этого совета мы довольно-таки содержательно обсуждали вопросы нашего сотрудничества и повестки Республики Армения и Российской Федерации с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. И сегодня, конечно же, очень хорошая возможность как-то обобщить эти обсуждения. Очень рад этой возможности.