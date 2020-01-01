Путин оценил экономические отношения с Азербайджаном и Арменией. Основные тезисы

В Москве во вторник открывается заседание Совета лидеров стран СНГ. Перед началом встречи Владимир Путин, который является председателем саммита, провел в Кремле переговоры с президентом Азербайджана.

Российский лидер обсудил с Ильхамом Алиевым вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе договоренностей 2020 года. А также состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между нашими государствами.

Путин: Хочу сразу отметить, что отношения развиваются позитивно, мы отмечали это еще во время визита в Азербайджан. 4,3 миллиарда долларов торговый оборот, 4 с лишним миллиарда – наши прямые инвестиции в азербайджанскую экономику, много хороших, интересных проектов и в сфере энергетики, и в сфере инфраструктурного развития. Они все перспективные, они все реальные, живые проекты – и двусторонние, и многосторонние. Алиев: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, за возможность повидаться сегодня, спасибо также за вчерашний обед. Кстати, еще раз, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить вас с прошедшим днем рождения. После вашего государственного визита динамика наших двусторонних отношений достаточно заметная.

Двустороннюю встречу на полях саммита СНГ Владимир Путин провел и с премьер-министром Армении. Лидеры также обсудили тему нормализации ситуации в Закавказье. И высоко оценили уровень политического диалога между Москвой и Ереваном. Касаясь экономической повестки, Владимир Путин отметил значительный рост товарооборота между нашими странами, который по итогам этого года может оказаться рекордным