Меган Маркл с декольте до пупа пришла на гала-вечер Детской больницы

На днях Меган Маркл якобы после болезни впервые вышла в свет. Малоизвестная американская актриса посетила гала-вечер Детской больницы Лос-Анджелеса. Супруга британского принца Гарри выбрала для торжественного мероприятия красное платье с головокружительным декольте и разрезом на длинной юбке. Волосы она предпочла распустить. Дополняли образ стильные золотые украшения.

В Сети бурно отреагировали на светский выход Меган Маркл. Многие раскритиковали американку за выбор наряда, мол, недопустимо перед детьми появляться в подобном виде. Пользователи Сети сочли декольте артистки неприлично глубоким, а само платье якобы плохо сидящим. Особо наблюдательные комментаторы высказали мнение, что такой фасон наряда сделал из фигуры Маркл "тумбочку".

Кроме того, интернет-пользователи стали с новой силой обсуждать слухи о проблемах в семье Меган и Гарри. Обычно появляющиеся на светских мероприятиях вместе, на сей раз актриса и принц стали выходить в свет порознь. Более того, на короткий срок Гарри и вовсе прибыл в Великобританию. Знающие люди утверждают, что Меган допекла мужа, и тот принял решение разойтись. А еще принц якобы тяжело переживает и даже не может смириться с тем, что все его связи с королевской семьей порваны.