Лавров обсудил квадроберов с главой МИД Армении

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров вывел обсуждение темы квадробинга на международный уровень дипломат поинтересовался у своего армянского коллеги Арарата Мирзояна, есть ли в его республике квадроберы.

В ожидании начала переговоров президента России Владимира Путина и главы кабмина Армении Никола Пашиняна в Кремле Лавров спросил у армянской делегации, есть ли у них в стране квадроберы. Главе МИД России пришлось пояснить, что он имеет в виду, когда "в собак наряжаются дети" и "ходят, как животные".

Мирзоян подтвердил, что слышал об этом новом движении, а посол Армении в Москва рассказал, что в Европе квадроберы уже определяют себя "как гендер", сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в России с ее высокими семейными ценностями и приоритетом традиционной семьи квадробинг неприемлем. Он попросил детского омбудсмена посодействовать во введении наказания для родителей, которые потворствуют в этом своим детям.

В подмосковном Серпухове женщина явилась в ветеринарную клинику с требованием чипировать ее дочь-квадробера, а также вакцинировать ребенка от бешенства. Когда даме попытались объяснить, что людям в ветлечебницах таких услуг не оказывают, она устроила истерику. Девочка все это время спокойно изображала кошку.