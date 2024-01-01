Названы лауреаты Нобелевской премии по физике за 2024 год

Нобелевская премия по физике за 2024 год присуждена Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону. Об этом во вторник, 8 октября, рассказали в оргкомитете премии.

Хопфилд и Хинтон разделят награду "за фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие проводить машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей".

Профессор Принстонского университета Джон Хопфилд еще в 1982 году создал ассоциативную нейронную сеть, которая может хранить и восстанавливать изображения и другие типы шаблонов в данных. Профессор Университета Торонто Джеффри Хинтон изобрел метод, позволяющий автономно находить свойства в данных и выполнять идентификацию определенных элементов на изображениях, сообщается на официальном сайте Нобелевского комитета.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что к 2030 году необходимо существенно продвинуться в сфере управляемого термоядерного синтеза и завершить создание отечественной установки для удержания плазмы.

При этом генеральный директор ITER Пьетро Барабаски заверил, что Россию никто не может и не собирается исключать из проекта по строительству первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения.