За минувшие сутки российская армия отразила две контратаки ВСУ в Курской области.

Атаки противника сорваны в направлении населенных пунктов Любимовка, Плехово, Русское Поречное и Ольговка, сообщили в Минобороны России.

Бойцы группировки "Север" нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.

За минувшие сутки украинская армия потеряла более 200 человек, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля. Всего с 6 августа потери ВСУ достигли более 21,2 тысячи человек.