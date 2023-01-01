Московских водителей призвали не спешить со сменой летней резины

Менять летнюю резину на автомобилях еще рано, несмотря на похолодание в столице. Об этом во вторник, 8 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, для "переобувки" автомобиля дневная температура должна быть ниже пяти градусов по шкале Цельсия, но этого не наблюдается — "пока еще рано". Вильфанд подчеркнул, что с заменой автомобильной резины не стоит спешить, сообщает АГН "Москва".

В России в 2023 году запретили использование несезонной автомобильной резины на транспортных средства категорий M1 и N1. Однако тогда руководитель Госавтоинспекции России Михаил Черников заверил, что штрафовать нарушителей не будут: правоохранители прежде всего нацелены на разъяснительную работу.

Тем временем в регионах стартовала кампания по ежегодной индексации тарифов на техосмотр автомобилей. Известно, что уже пять субъектов Федерации подняли цены, еще два пообещали сделать это в ближайшее время.