В Крыму задержали предполагаемых убийц ветерана СВО

В Крыму задержали подозреваемых в убийстве ветерана спецоперации Георгия Черного.

Все участники установлены и задержаны, с ними проводятся следственные действия, сообщил источник "Коммерсанта" в правоохранительных органах. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Инцидент произошел 23 сентября в Гагаринском парке в Симферополе. Неизвестные до смерти избили 35-летнего Черного, затем дождались приезда скорой помощи и патруля ППС и заявили, что "мужчина упал сам". Ветеран СВО неделю пролежал в больнице, не приходя в сознание. 1 октября он скончался от полученных травм.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве, однако затем его переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности.

Георгий Черный был награжден медалью "За храбрость" II степени. После начала СВО пошел добровольцем на фронт в составе батальона имени Судоплатова.