Стало известно, что Лукашенко подарил Путину на день рождения

Белорусский лидер Александр Лукашенко, поздравляя российского коллегу Владимира Путина с 72-летием, преподнес ему некое произведение работы белорусских умельцев. Об этом во вторник. 8 октября, рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, Эйсмонт рассказала, что это произведение, выполненное в "исконно белорусских техниках". Ответить на вопрос о том, о какой конкретно вещи идет речь, чиновница отказалась, предложив дождаться подробностей от адресата подарка.

В июне Владимир Путин получил необычный подарок от лидера КНДР Ким Чен Ына. Северокорейский политик преподнес президенту России двух охотничьих собак породы пхунсан — это уникальная порода, которая не встречается за пределами КНДР.

В феврале Владимир Путин побывал на выставке "Квартира российских брендов", где экспонировали продукцию победителей конкурса "Знай наших". Главе государства подарили бушлат российского производства, способный уберечь своего владельца даже от 50-градусных морозов.