"Это просто неприлично": Рязанова выступила против ремейка фильма "Москва слезам не верит"

Вот уже который месяц в Сети муссируется информация о том, что будет сниматься новая версия фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Напомним, что лента получила "Оскар". Ремейк будут снимать Жора Крыжовников и Ольга Долматовская. Многие интернет-пользователи негативно отнеслись к этой новости. В комментариях они высказали уверенность, что лучше Меньшова никто не снимет эту историю.

С ним солидарна и актриса Раиса Рязанова, исполнившая в картине "Москва слезам не верит" роль Антонины Буяновой.

"Не стоит снимать. И понимаете, это просто неприлично. Взял бы он (режиссер. - Прим.ред.) какую-нибудь другую плохую картину и попробовал переделать, и сделал что-то прям аховое, но, когда он берет картину призера и что-то хочет туда еще добавить, я не знаю, что это за режиссер", - приводит слова Рязановой ТАСС.