Пункты наведения авиации развернули на территории Белоруссии

Проверка ВВС и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил началась в Белоруссии. На территории республики развернули свыше десяти пунктов наведения авиации, сообщил заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

Генерал уточнил, что пункты укомплектованы военнослужащими, которые прибыли из запаса. Муравейко подчеркнул, что это задача достаточно сложная - управлять авиацией во время отражения воздушного нападения, приводит слова начальника Генштаба ТАСС.

По данным Минобороны Белоруссии, вопросы противодействия авиации противника успешно отработаны. Ранее сообщалось, что НАТО собрала более 3 тысяч военнослужащих в Литве, вблизи белорусской границы. Там проходят учения "Железный волк-2024".