В семье Николаева и Проскуряковой радость

Автор-песенник, певец, музыкант Игорь Николаев и певица, актриса Юлия Проскурякова сегодня, 8 октября, отмечают важную дату. Их дочери Веронике исполнилось девять лет. По такому поводу счастливые артисты поделились радостью в социальных сетях. В телеграм-каналах Проскурякова и Николаев опубликовали фотографии именинницы и поздравили с днем рождения.

"С днем рождения, доченька!" - написала артистка.

"Вероничка! 9!" - вторит супруге исполнитель.

Отметим, что свою беременность Юлия Проскурякова тщательно скрывала. Лишь когда большой живот стало невозможно прятать, артистка призналась, что ждет ребенка. Вскоре на свет появился первый общий ребенок певицы и автора-песенника.

Как и отец, Вероника играет на рояле. Причем девочка занимается музыкой серьезно, даже выступает на профильных конкурсах и соревнованиях, завоевывает призовые места. Родители очень гордятся успехами наследницы.