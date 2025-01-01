Путин выступил на саммите стран СНГ

Страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил Владимир Путин на саммите лидеров стран Содружества в Москве в эти минуты началась встреча в широком составе с участием делегаций.

А в ходе своего выступления в узком составе Владимир Путин отметил - тесная координация стран СНГ на внешнеполитическом треке имеет большое значение. Гуманитарные связи на пространстве СНГ продолжают динамично развиваться, углубляется партнерство в науке.

За первое полугодие 2024 г совокупный ВВП стран СНГ увеличился на 4,7%, инвестиции в основной капитал - на 11,2%. Сотрудничество стран СНГ с БРИКС укрепит позиции содружества в мировых делах