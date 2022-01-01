Названа новая должность экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Как сообщили в пресс-службе конференции во вторник, 8 октября, норвежский политик станет следующим председателем Мюнхенской конференции по безопасности после 61-го съезда в феврале 2025 года.

Столтенберг заявил, что для него большая честь служить в качестве председателя Мюнхенской конференции по безопасности и вносить вклад в ее миссию, сообщает РИА Новости.

В 2023 году, когда в четвертый раз кряду было принято решение пролонгировать мандат Столтенберга в качестве генсека НАТО, норвежский политик заявил, что он рад служить блоку в "сложные времена", поскольку "мы сталкиваемся с самой опасной ситуацией в Европе за последние десятилетия".

При этом в 2022 году, когда еще не было согласовано продление его мандата, Столтенберга было решено назначить председателем норвежского Центробанка. Министерство финансов королевства сочло политика наиболее квалифицированным кандидатом для указанной должности.