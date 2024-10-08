Лавров предупредил об ответных мерах на удары ВСУ вглубь России

Россия в любом случае узнает о получении Украиной от Запада разрешения на использование дальнобойных ракет.

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Если такое произойдет, то российские ответные меры тут же вступят в силу.

"Эту тему мы перестали отслеживать с тех пор, как президент сказал, что мы будем делать, какие выводы мы сделаем, если такое решение будет принято", - сказал министр (цитата по РИА Новости).

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Грушко предупредил, что удары Украины вглубь России изменят суть конфликта. Президент Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что удары дальнобойным оружием по территории России будут означать прямое вовлечение стран НАТО в конфликт.