Инициатива "Горячее сердце" проводит приём представлений на награждение нагрудным знаком и символом "Горячее сердце".

Инициатива организована Фондом социально-культурных инициатив совместно федеральными министерствами и ведомствами, общественными организациями

Инициатива направлена на гражданское, нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи.

К награждению могут быть представлены дети и молодежь в возрасте до 23 лет включительно, также детские и молодежные организации и объединения, показавшие примеры, связанные: с преодолением чрезвычайной ситуации или смертельной опасности для окружающих; преодолением трудных жизненных ситуаций, в том числе связанных с ограничениями в здоровье; с успешной реализацией социально значимых проектов и инициатив, в том числе направленных на оказание поддержки нуждающимся в помощи людям. Прием представлений осуществляется на сайте https://cordis.fondsci.ru/.